﻿ Врачи выставили в Интернете фото пациентки и раскрыли её диагноз «бесплодие»

Актюбинка лечилась в клинике от бесплодия, родила ребёнка. Сотрудники, не спросив разрешения, выставили фото молодой мамы в Интернете и рассказали о её бесплодии. Женщина потребовала с врачей 1 миллион тенге за моральные страдания.

Алия (имя изменено) лечилась от бесплодия в клинике «Семейный врач и К». В конце 2015 года родила дочку. А позже обнаружила на официальном сайте клиники и на страничке в Инстаграм фото, на котором она с дочерью. Под снимком надпись «Центр ЭКО Актобе. Очередная победа над бесплодием. Девочка родилась 3 800, пришла к нам с мамой в гости. Нам уже 4 мес.». Молодая мама обвинила сотрудников клиники в том, что фото опубликовали без ее согласия, к тому же в подписи к снимку дали ложные сведения о ее бесплодии и зачатии ребенка с помощью ЭКО. Потребовала через суд с клиники 1 миллион тенге за моральные страдания. Представитель клиники иск не признал, утверждал, что истица давала разрешение на использование своего фото, за что получила вознаграждение. На момент судебных разбирательств спорное фото уже удалили.

Суд пришел к выводу, что действительно молодая мама не давала согласия на использование своего изображения. В подписи к снимку нет сведений о том, что ребенка она зачала с помощью ЭКО. Подпись информировала, что женщина лечилась от бесплодия, что соответствовало действительности. Суд решил, что врачи нарушили права пациентки: использовали фото без разрешения и раскрыли врачебную тайну, тем самым нарушив права пациентки на неприкосновенность личной и семейной тайны. Суд обязал ТОО «Семейный врач и К» заплатить за моральный ущерб бывшей пациентке 200 тысяч тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.