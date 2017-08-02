﻿ Кто сделает Актобе зелёным?

Газета «Диапазон» объявляет акцию «Зелёный Актобе».
В Актобе остро стоит проблема озеленения: деревья безжалостно вырубают из-за бордюров, делают из карагачей пни и «рогатки».
«Диапазон» хочет поддержать актюбинцев, которые по мере сил противостоят этому: выращивают цветы, ухаживают за деревьями, высаживают новые саженцы. Если вы знаете двор, где благоухают цветы, шелестят листьями деревья – расскажите нам. Самых лучших городских садоводов мы будем награждать.
Актюбинцы должны знать героев, которые борются за экологию нашего города!
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