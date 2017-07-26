﻿ Бандиты напали на ювелиров и стреляли в полицию

Ночью 22 июля на ул. Айтеке би вооружённая банда из трёх преступников залезла в квартиру на 2-м этаже через окно.

Они несколько раз выстрелили из пистолета вверх, чтобы напугать жильцов, и потребовали отдать им сейф с деньгами и драгоценностями. В квартире жили гражданка Казахстана и двое россиян, они торговали золотом. Источник в полиции сообщил «Д», что действовали налетчики по наводке.

Убежать с чужим добром преступники не успели, прибыли полицейские.

– При задержании вооруженные преступники оказали яростное сопротивление, применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены. Жертв и ранений со стороны потерпевших нет, – рассказали в пресс-службе ДВД.

– В результате умелых действий полицейских задержана и обезврежена устойчивая банда из трех жителей Актобе. Они уже были судимы за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений. Сейчас они изобличены в совершении еще 6 тяжких преступлений, ущерб по ним исчисляется десятками миллионов тенге. У преступников изъяты боевой пистолет, маски, скотч, – рассказал журналистам заместитель начальника ДВД Ернат Алиаскаров.

Задержанным от 27 до 35 лет. Руководство ДВД поощрило участников ликвидации банды, их представили к поощрению министра. Фамилии героев озвучивать отказались.