﻿ Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн попросил поклонников спасти его от российских звезд

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн попросил поклонников спасти его от российских звезд

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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн попросил поклонников спасти его от российских звезд

Вокалист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, посетивший музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, превратился в мем.

Причиной этого стал опубликованный накануне на странице ANAR REIBAND в Инстаграм ролик, где известный музыкант просит о помощи. Пользователи соцсети сразу же решили, что спасать знаменитость необходимо от российских звезд эстрады, в «заложниках» у которых оказался Линдеманн.

На кадрах выложенного ролика Тилль Линдеманн держит клочок бумаги с написанным на ней словом help («помогите») и подмигивает оператору, глядя прямо в объектив камеры. Этот ролик мгновенно привлек внимание тысяч пользователей Инстаграм. Юзеры принялись жалеть немецкого рокера, ставшего специальным гостем фестиваля «Жара», где он оказался «заложником» отечественных поп-звезд.

«Срочно надо спасать!!!», «Бедняга "Ну вы там это... держитесь!"», «Держись, Тилль, российские фанаты с тобой», «Бедняга умер и попал в ад шоу-бизнеса», «Тиль ты там держись! Мы за тебя сами переживаем! Не подавай виду Тиль НЕ ПОДАВАЙ ВИДУ - люди работают над тем как тебя спасти!!! ЖДИ!!!», «Армия фанатов уже спешит на помощь✊✊», - шутят пользователи соцсети.



Видео фронтмена группы Rammstein стало ответом его поклонникам, которые предположили, что отечественные поп-звезды, посетившие «Жару», захватили немецкого музыканта в плен и заставляют его фотографироваться с собой. Поводом для такого предположения стали совместные фотографии Линдеманна с Ольгой Бузовой, Лолитой, Анитой Цой, Иосифом Пригожиным, Эмином Агаларовым, Светланой Лободой и другими артистами.

«Уважаемый Тилль Линдеманн, я только что увидел некоторые ваши фотографии с великим артистами в Азербайджане. Пожалуйста, моргните дважды, если вас захватили в заложники», - ранее попросил фронтмена Rammstein пользователь с ником Shamil Ramazanov.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Смешно, конечно. На фотках у него точно напряженный видwassat Вот так потом пишутся Ich Willwink
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01.08.2017, 14:39
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