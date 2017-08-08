﻿ Олигарх Абрамович снова свободен

Олигарх Абрамович снова свободен

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Олигарх Абрамович снова свободен

Олигарх расстался с Дарьей Жуковой после 10 лет совместной жизни.

Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Даша Жукова расстались после 10 лет совместной жизни. В эксклюзивном комментарии паблику Super Абрамович и Жукова сообщили, что, несмотря на расставание, остаются друзьями, передает Лайф.ру.

- После 10 лет совместной жизни мы приняли нелёгкое решение расстаться, но остаёмся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнёрами в проектах, которые начинали и развивали вместе, - поделились с пабликом Super Роман Абрамович и Даша Жукова. - Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

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VIP Pest
интересно для кого это новость?мне лично без разницы женился он или развёлся))это что то типа светская новость?
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08.08.2017, 13:10
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