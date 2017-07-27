﻿ В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы

Два человека погибли.

В Алматинской области потерпел крушение легкомоторный самолет, передает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, ЧП произошло сегодня, 27 июля, недалеко от Жаркента.

"27 июля произошло падение самолёта ЯК-12, принадлежащего авиакомпании "КазАвиа", в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. 2 человека погибли", - сказано в распространенном сообщении.

Сообщается, что выполнялись авиахимработы.

Комитетом начато расследование данного факта.

Официальный представитель КЧС МВД РК подтвердил произошедшее, добавив, что самолет производил обработку кукурузных полей. На борту, включая пилота, находилось два человека, оба погибли.