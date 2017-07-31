﻿ Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке

Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке

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Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке

Вечером 27 июля 2017 года сотрудники полиции МПС УВД Шымкента, расположенного на берегу реки Бадам, услышали крики людей о помощи, передает ИА «NewTimes.kz».

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели прохожих, которые указывали в сторону реки, где тонул подросток в возрасте 13-15 лет.

Стражи порядка незамедлительно кинулись на помощь утопающему. Сержант полиции Ерлан Айтмухамедов вошел в воду и вытащил подростка на берег, где ему оказали необходимую первую помощь.

«Подросток, который оказался немым, уронил в реку обувь и попытался достать ее, однако из-за сильного течения упал в воду и чуть не утонул», - отметили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Полицейские доставили подростка в отдел полиции Аль-Фарабийского района Шымкента, после чего отвели домой и передали родным.

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