﻿ В Актобе поймали десять пьяных водителей за один день

Актюбинские полицейские с 7 по 12 августа проводят профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник", передает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД, мероприятия проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность и тяжесть последствий ДТП на дорогах области, в особенности управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Так, за первый день полицейские уличили местных водителей в нарушении правил дорожного движения 377 раз. 10 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 47 лихачей превысили скорость, и 5 актюбинцев управляли автомобилем лишенными водительских прав.

Кроме этого, в отношении одного актюбинца было возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РК. Он управлял автомобилем в состоянии опьянения и ранее был лишен водительских прав. В настоящее время проводится расследование.