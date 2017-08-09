﻿ Педофил насиловал двоюродную сестренку, пока родители не узнали о ее беременности

Вопиющая история произошла в Восточном Казахстане, передает телеканал КТК.

34-летний педофил неоднократно насиловал 14-летнюю двоюродную сестренку. Но самое удивительное, осудили его всего на два года тюрьмы. Теперь семья требует ужесточить наказание насильнику.

Семья Слямбаевых решилась на неслыханное - во всеуслышание рассказать о своей трагедии. Специально приехали из Тарбагатайского района и привезли с собой дочь. Сейчас девочке 15 лет. И забеременела она от двоюродного брата - ему 34. Всё открылось в мае, когда девочка пожаловалась на недомогание. Родители не сразу поверили врачам: их дочь на шестом месяце.

«Это продолжалось несколько месяцев и, согласно заключению судмедэкспертизы, обвиняемый был во вменяемом состоянии. Он знал, что ей 14, что она является его сестренкой», - говорит Тлек Слямбаев.

Шокированным родителям Айгуль рассказала, что Куаныш насиловал ее не один раз. А чтобы никто не узнал - запугал. Сейчас девочка постоянно находится с родителями. И готовится к родам.

«В первый раз это случилось в 10 часов вечера. Взрослые уже спали. Я делала уроки», - рассказывает подросток.

Все это время племянник приходил к родному дяде в гости, ходил в баню, сидел за одним дастарханом. Но когда открылась правда, это не помешало родителям сразу же заявить в полицию. Педофила арестовали и осудили. Вот только от приговора семья пришла в ужас.

«Это слишком мягкое наказание! Ударишь кого-то - суд дает 2 года. А здесь 2 года за «действия сексуального характера с несовершеннолетним», этого я понять не могу», возмущается отец девочки, Нуржан Слямбаев.

Родственники Айгуль считают, что всё дело в статье. Как педофила осудили по самой легкой части - они не понимают. В суде подробностей тоже не раскрывают. Ссылаются на то, что дело закрытое, так как касается несовершеннолетней.

«Комментария по нему дать не можем. Приговор в отношении него состоялся. Это могут все участвующие в деле лица обжаловать», - заявил судья Восточно-Казахстанского облсуда Ераман Утешев.

В свое оправдание педофил заявил, что был влюблен в двоюродную сестру. После таких признаний родители школьницы решили уже окончательно: нужно подавать апелляцию. Ведь в противном случае преступник выйдет на свободу уже меньше, чем через два года.