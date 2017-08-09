﻿ 12 млн тенге пропали в банке Актобе

12 млн тенге пропали в банке Актобе

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12 млн тенге пропали в банке Актобе

Менеджер банка перевела эти деньги на личный счет, ее задержали. Об этом "Диапазону" рассказали в пресс-службе ДВД области.

Так, 3 августа в полицию обратился директор филиала одного из банков Актобе, который сообщил, что сотрудниками безопасности банка выявлена незаконная транзакция на личный счет 12 млн тенге менеджером бухгалтерского учета и отчетности.

Сейчас подозреваемая 35-летняя актюбинка находится под подпиской о невыезде.

Начато досудебное расследования по ст. 189 ч 4 УК РК "Приосвоение или растрата вверенного чужого имуществ".

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
)) жадность фраера погубит, как говорится.
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09.08.2017, 16:45
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Какое-то тупое палево. Жесть. Мне всегда интересно смотреть на таких трюкачей.
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09.08.2017, 17:15
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