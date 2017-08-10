﻿ В МИР РК рассказали подробности крушения учебного самолета близ Алматы

«По предварительным данным, при взлёте произошло сваливание воздушного судна, в результате которого оно сгорело и полностью разрушено», - сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибек Тайжанов в ходе специального брифинга.

По его словам, причины крушения выясняются. Создана комиссия по расследованию данного происшествия. На месте работают представители уполномоченных органов.

«На тот момент, по предварительным данным, погодные условия позволяли выполнять полёты. Условия были хорошими», - добавил он.

Также Тайжанов отметил, что инцидент никак не связан с аварийной посадкой самолёта такой же модели 24 июля в Жамбылской области. Данные о погибших пока не подлежат раскрытию.

Напомним, два человека погибли при крушении самолета академии гражданской авиации близ Алматы. Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, пилот-инструктор и курсант погибли. Спустя какое-то врем в Сети появилось видео крушения.

Ранее сообщалось, что подобный инцидент произошел 27 июля, когда два человека погибли в результате авиакатастрофы в Алматинской области. Факт крушения самолета подтвердили в комитете гражданской авиации МИР РК.

Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации МИР РК приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиакатастрофы.

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов прокомментировал авиакатастрофу в Алматинской области. По его словам, предварительной причиной крушения стало столкновение самолета с землей.