﻿ Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

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Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину

Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД региона.

В Жамбылской области в ходе ссоры начальник Управления ДВД Жамблыской области ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

"10 августа ночью после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М.Ж., начальниками Управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и Бектургановым Е.О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сказано в официальном сообщении.

По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

"Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой Прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан. В настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева М.И., Бектурганов Е.О. водворен в ИВС", - добавил Садубаев.

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новости про полисменов за последнее время в СМИ изнасиловали то коллегу то несовершеннолетнюю, убийство граждан,подделка документов, драки, ссут где попало, поножовщина, куды катимсяam

http://meta.kz/novosti/kazakhstan/925868-v-aktyubinskoy-oblasti-policeyskiy-predan-sudu-za-izbienie-podozrevaemogo.htmlhttps://www.nur.kz/1480324-policeyskie-iz-aktobe-kryshevali-po.htmlhttp://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-details/46413-policeyskogo-osudili-za-iznasilovanie-14-letney-devochki.htmlhttp://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/94225-policiya-izvalyalas-v-nefti-i-chernoy-ikre-glavnyy-policeyskiy-oblasti-ustroil-nagonyay-podchinjonnym.htmlhttps://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/12/29/74928https://total.kz/ru/news/obshchestvo/pisayuschiy_politseyskiy_uvolen_iz_organov_vnutrennih_delhttps://timeskz.kz/22061-prokuror-i-nachalnik-rovd-kryshevali-podpolnye-kazino-v-vko.html

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11.08.2017, 17:43
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