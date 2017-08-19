﻿ ​Актюбинского автовора поймали на месте преступления

​Актюбинского автовора поймали на месте преступления

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​Актюбинского автовора поймали на месте преступления

28 летний актюбинец попытался украсть барсетку из автомобиля "Тойота Прадо", припаркованного на стоянке одного из медицинских учреждений, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД, в барсетке находились 500 000 тенге. Полицейские заметили вора и задержали его на месте преступления. Задержанный ранее был привлечен к ответственности по аналогичным преступлениям и поставлен на учет.

По факту попытки кражи заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя ферзя
ферзя
полицейские молодцы поймали. Суд проявит гуманность, тем более попытка а люди будут страдать.  
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19.08.2017, 14:13
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
интересно,у нас воришки уже профи стали.прадики с сигнализацией вскрывают?оставаясь незамеченным?жаль что подробней не написали. грабером или отмычками.тогда как же сигнализация?
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20.08.2017, 02:57
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
В актюбинске уже давно работают код-грабером. У друга возле меги так прадо открыли, достали 100 тыщ, и так же аккуратно закрыли. Если кому интересно, устройство считывает сигнал при попытке поставить авто под охрану. Соответственно, если на парковке вы нажали кнопку на сиге, а реакции нет, и со второго нажатия все сработало - вас считали. Лучше уехать, ну или по крайней мере забрать все ценное из машины, убедиться что машина в поле зрения камер и тд ( но я бы уехал все же). Ведь у нас в основном сиги с автозапуском, а значит ключ от машины лежит где-то под рулем. Увести такой аппарат труда не составит. Даже рекорды есть несколько секунд на все.
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20.08.2017, 10:40
фото пользователя Panzer
Panzer
Не ленитесь а просто закрывайте машину ключем.Мануално.
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20.08.2017, 11:10
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