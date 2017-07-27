﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Главный эколог области: В Актобе воняет из-за жары

Экологи объявили новую версию причины вони. Актюбинцы объединяются, чтобы бороться с общей бедой, и запустили в Сети акцию с хэштэгом #воньвактобе.

Киоски сносят. Где покупать газеты?

Местные власти решили: газетные киоски портят вид города.

В Актобе выбрали самую красивую футбольную болельщицу

Мисс ФК «Актобе» стала 22-летняя студентка АРГУ им. Жубанова Эльвира Кидралина.

Экс-глава «Актобе» Васильев на свободе

В неволе он провёл 2 месяца. Экс-руководителю облспорта Маханову срок снизили с 7 до 3 лет лишения свободы.

Фото пациентки с диагнозом выставили медики в Инстаграм

Женщина в суде потребовала с врачей 1 миллион тенге.