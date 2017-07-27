﻿ Казахстанцы не могут улететь из Турции домой

Казахстанцы не могут улететь из Турции домой

Автор:
Казахстанцы не могут улететь из Турции домой

26 июля около 12 часов дня 30 казахстанских туристов должны были вылететь из Антальи в Стамбул, а оттуда в Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на странице в Facebook.

По его словам, рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен.

Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул.

«В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании каких-либо объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточных денежных средств ни на еду, ни на ночлег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Анталье», - написал руководитель пресс-службы МИД РК.

Сообщается, что около полуночи казахстанский дипломат встретился с гражданами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице.

«Попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали. Представители авиакомпании также не дают каких-либо справок с подтверждением своей вины в отмене рейса», - отметил Ануар Жайнаков.

В настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации отправки всех граждан на Родину.

По информации ведомства, по возвращению на Родину казахстанцы намерены подать в суд на турецкую авиакомпанию.

«Считаю, что свою задачу по оказанию экстренной помощи нуждающимся соотечественникам казахстанские дипломаты выполнили. Тем не менее, вопрос об ответственности туристов за себя и за свой отдых остается открытым.Поэтому хотели бы вновь обратиться ко всем выезжающим за границу гражданам с настоятельной рекомендацией тщательно продумывать свою поездку, учитывать возможные риски и позаботиться о сохранении резервной суммы денежных средств во избежание подобных ситуаций», - прокомментировал Ануар Жайнаков.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.07.2017, 15:56
  
Египет до сих пор не сообщил о местонахождении задержанных студентов из РК
25.07.2017, 17:35
  
Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны правоохранительными органами
25.07.2017, 15:08
  
Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании
25.07.2017, 12:31
  
В Египте пропали без вести шестеро казахстанцев - МИД РК
23.07.2017, 11:30
  
В Турции произошло еще два землетрясения
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​«Актобе» упустил победу в Уральске
Египет до сих пор не сообщил о местонахождении задержанных студентов из РК
Абаев прокомментировал мемы с Николасом Кейджем в чапане
«Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов
Где взять микрозайм на карту в Казахстане?
Родственника Мухтара Аблязова могут лишить статуса беженца в Литве
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ 11
В Актобе ожидается жара до 43 градусов
​"Эйр Астана" уволила пилота, в крови которого был обнаружен алкоголь