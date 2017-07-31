﻿ С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

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С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК

В ведомстве считают, что подобные случаи ущемляют права детей.

В Министерстве образования и науки РК осудили стремление прорекламировать деятельность акиматов по оказанию помощи детям из многодетных и малоимущих семей, передает Today.kz.

Во время пресс-конференции, посвященной старту общереспубликанской акции "Дорога в школу", заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим пояснила ситуацию прошлого года, когда подарки детям вручали во время линеек, и заявила о намерении бороться с подобными случаями.

"В этом году мы этому тоже будем особое внимание уделять. Если будем где-то узнавать, что акиматы или кто-то решил прорекламировать свою деятельность, то, конечно, будем вести разъяснительную работу и пресекать это, потому что это неправильно", - заключила спикер.

Специалист лично осудила помпезные случаи вручения помощи и сообщила о мерах, которые были приняты в прошлом году.

"Некоторые регионы перестарались, оказывали эту помощь помпезно. Это неправильно, мое личное мнение, нельзя так делать. Многим детям и семьям, конечно, не понравилось. Еще в прошлом году мы специально направили инструктивные письма, что ни на каких торжественных мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это ущемляет права ребенка", – пояснила Абдыкарим.

Во время пресс-конференции спикеры подвели итоги акции за 2016 год, в результате которой помощь была оказана 320 тысячам детей по Казахстану. При обсуждении других проблем школьников была поднята тема педофилии, после чего представитель МВД заявил о снижении случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Все комментарии (1):
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my.imya
Радости конечно, детям, когда показывают их лица на линейках в школе и называют малоимущими. Хотя саму помощь освещать нужно, просто деликатно делать все.
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01.08.2017, 13:32
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