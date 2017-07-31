﻿ В Китае студентку из Казахстана задержали из-за текста Корана в телефоне

В мобильном телефоне был также роман «Преступление», автор которого просидел 40 лет в китайской тюрьме.
28 июля 19-летняя студентка из Казахстана Акку Еренбек была задержана на границе с Китаем, сообщаетинформационное агентство rfa.org.
В мобильном телефоне выпускницы Восточно-Казахстанского государственного университета им. Аманжолова сотрудники органов безопасности нашли тексты, которые сочли экстремистскими. Кроме текста Корана девушка также читала роман «Преступление». Автором романа является Кажыгумар Шабданулы, который просидел 40 лет в китайской тюрьме – его обвиняли в организации восстания национальных меньшинств и шпионаже. Роман «Преступление» был издан Всемирной ассоциацией казахов.
Акку Еренбек задержали на пограничном пункте Майкапчагай – Жеменей.
С начала июля в Китае задержали не менее 25 этнических казахов, которых подозревают в связях с уйгурскими исламскими экстремистами.
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