﻿ С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК

С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК

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С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК

В секторе учета жилфонда Актобе объявили дополнительные сроки подачи заявлений на реализацию квартир по линии Казахстанской Ипотечной Компании. Заявления будут приниматься с 7 августа по 16 августа (включительно).

Принять участие смогут только очередники местного исполнительного органа, состоящие по категориям:

  • многодетные семьи;
  • неполные семьи;
  • инвалиды 1 и 2 групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
  • дети-сироты;
  • оралманы ;
  • работники бюджетной сферы.

Участники подавшие заявления должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади. Реализация жилья осуществляется путем аренды с последующим выкупом.

В настоящее время имеются остатки квартир:

  • В мкр.«Батыс-2» - 45 однокомнатных квартир;
  • В ЖК «Арай» 11 мкр. - 31 однокомнатных квартир;
  • В ЖМ «Кирпичный» 11 двухкомнатных квартир;
  • По ул.Конаева д.3 - 10 однокомнатных квартир.
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