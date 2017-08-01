﻿ С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК

В секторе учета жилфонда Актобе объявили дополнительные сроки подачи заявлений на реализацию квартир по линии Казахстанской Ипотечной Компании. Заявления будут приниматься с 7 августа по 16 августа (включительно).
Принять участие смогут только очередники местного исполнительного органа, состоящие по категориям:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- инвалиды 1 и 2 групп;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
- дети-сироты;
- оралманы ;
- работники бюджетной сферы.
Участники подавшие заявления должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади. Реализация жилья осуществляется путем аренды с последующим выкупом.
В настоящее время имеются остатки квартир:
- В мкр.«Батыс-2» - 45 однокомнатных квартир;
- В ЖК «Арай» 11 мкр. - 31 однокомнатных квартир;
- В ЖМ «Кирпичный» 11 двухкомнатных квартир;
- По ул.Конаева д.3 - 10 однокомнатных квартир.
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