﻿ Недалеко от Астаны рыбака покусала пиранья (ФОТО, ВИДЕО)

В канале, соединяющем реки Есиль и Нура близ Астаны, завелись пираньи

Рыбак Муса Хансанов случайно выловил рыбу в канале Нура — Есиль в пригороде Астаны.

"Рыбачил, поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила – сильно, до крови. Посмотрел – странная рыба, никогда таких здесь не видел. Ребята (другие рыбаки – прим. ред.) потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали", — рассказал дед Муса корреспонденту Sputnik Казахстан.

По словам рыбаков, это уже вторая "красная пиранья" за лето – первую поймали около месяца назад в этом же канале, который протекает в пригороде Астаны. Они предполагают, что хищных рыб в канал могли выпустить бывшие хозяева, купившие пираний для своих аквариумов.

Также рыбаки выражают обеспокоенность тем, что хищная рыба привольно чувствует себя в местном водоеме, поскольку рыбы эти быстро размножаются, охотятся стаей и угрожают популяции других рыб.