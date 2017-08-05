﻿ Звездная сборная Казахстана по футболу обыграла Германию

Звездная сборная Казахстана по футболу обыграла Германию

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Звездная сборная Казахстана по футболу обыграла Германию

Команда звёзд Казахстана по футболу прошлых лет обыграла Германию со счётом 8:6, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Игра, длившаяся 40 минут, по 20 минут на каждый тайм, открыла международный турнир EXPO 2017 Football Cup. На уменьшенное поле футболисты выходили по 6 человек. Матч начался в дружеской атмосфере, но после первых двух голов, которые забили немцы подряд на 6 минуте, появился сопернический дух. И, через несколько минут, Мурат Телешев сократил отставание своей команды, следом уравнял шансы на победу в игре Кайрат Аубакиров. За несколько секунд до конца первого тайма Мурат Телешев оформил дубль.

Второй отрезок матча также начался с гола в ворота Германии, автором которого стал Андрей Финонченко. Следом за ним Мурат Телешев довёл счёт до 5:2. На 31 минуте матча Томас Брдарич и Андрей Богомолов обменялись голами в ворота соперников, забив по два мяча. Сократили отставание до минимума Марко Райх и Беньмин Лаут. А за несколько минут до конца матча Алексей Клишин позволил Казахстану выиграть со счётом 8:6.

Состав команды Казахстана: Кайрат Аубакиров, Максим Самченко, Рафаэль Уразбахтин, Игорь Авдеев, Алексей Клишин, Андрей Богомолов, Сергей Жуненко, Руслан Гумар, Даниил Рихард, Мурат Телешев, Андрей Финонченко, Асхат Кадыркулов, Андрей Карпович.

Состав команды Германии: Беньямин Лаут, Дирк Шустер, Гвидо Ульрих Бухвальд, Дернер Ханс-Юрген, Хольгер Фах, Манфред Кальц, Маттиас Хергет, Дитер Бурденски, Крисчен Ран, Марко Райх, Михаэль Шульц, Рихард Гольц, Томас Брдарич.

Напомним, международный турнир EXPO 2017 Football Cup организован в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Проект аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футбольные кумиры прошлых лет, недавно завершившие свою карьеру. Такое масштабное спортивное событие впервые проходит в столице Казахстана.

5 и 6 августа на поле встретятся сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также Сборная звезд.

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