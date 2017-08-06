﻿ 245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе

245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе

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245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе

Всего задержанным рейсом должны были вылететь 245 человек.

Минимум 245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе, передает Казинформ.

"По расписанию наш рейс сообщением Шарм-эль-Шейх-Алматы должен был отправиться вечером. Но представитель встречающей стороны проинформировал, что вылет самолета переносится на 6 августа, сдвигаясь на 12 часов. Причин такой задержки представитель турагентства объяснить не смог. По всей видимости, он сам не владеет информацией. Правда, всем нам сообщили, что проблема с нашим нахождением в отелях решена - выселять нас не будут", - сообщила агентству одна из туристок Алма Мухамедьярова.

Всего задержанным рейсом должны были вылететь 245 человек.

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