﻿ Более 14 тысяч абитуриентов не преодолели пороговый уровень ЕНТ

67 627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20 968 - на русском.
В Едином национальном тестировании, завершившемся 1 июля, приняли участие 88 595 школьных выпускников, передает Zakon.kz.
67 627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20 968 - на русском. Информация об этом размещена на странице Министерства образования и науки РК в Instagram.
Больше всего участников - 21 327 человек - было зарегистрировано в Южно-Казахстанской области. 84% участников ЕНТ-2017 благополучно преодолели пороговый уровень, необходимый для поступления в высшие учебные заведения. Однако максимальных 140 баллов в этом году не набрал никто. 14 066 человек пороговый уровень ЕНТ не преодолели», - отмечается в сообщении.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.