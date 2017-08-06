﻿ За казахстанскими туристами в Египте отправился самолет

«Сегодня из Алматы вылетел самолет компании Sunday Airlines, который заберет туристов, отдыхавших в Шарм-эш-Шейхе. Вылет самолета из Шарм-эш-Шейха объявлен на 13.15 местного времени. Это рейс 490, который должен был отправиться из Египта в Алматы вчера, 5 августа в 22.10 по египетскому времени», - сообщил руководитель туристической компании Easy Travel Нуралхан Бисенов.

Напомним, сбои в расписании чартерных рейсов Sunday Airlines по всем направлениям идут третий день. По информации туроператоров, причина в поломке одного из самолетов авиакомпании.

5 августа сообщалось, что туристы в Египте, которые должны были вылететь домой, могут застрять до 8 августа. Сегодня компания нашла самолет, чтобы вывезти туристов из Египта. Тем временем задержки чартеров по другим направлениям продолжаются. Рейс из Атырау в Анталью, который должен вылетать 8 августа, уже передвинули на 6 часов.