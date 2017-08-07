﻿ Сегодня ночью казахстанцы смогут увидеть лунное затмение

В максимальной фазе затмения Луна будет урезана примерно на четверть в нижней (южной) части её диска.

Жители Казахстна смогут наблюдать лунное затмение, которое произойдет сегодня ночью,сообщил Sputnik Казахстан доцент Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

"Если взглянуть в прошлое, то зрелищных лунных затмений на нашем небе не было уже давненько. Последнее полное затмение случилось почти шесть лет назад. И вот в качестве залога будущих зрелищ в ночь с 7-го на 8 августа будет нам сюрприз. Пусть пока частное, но ведь затмение же. Слово "частное" означает, что в эту ночь во тьму конуса земной тени погрузится лишь часть диска полной Луны. То есть в начале ночи Луна будет полной, но по мере развития явления всё большая часть её будет "исчезать" для наблюдателей", - рассказал Солодовник.

По его данным, в максимальной фазе затмения Луна будет урезана примерно на четверть в нижней (южной) части её диска. А затем она будет не спеша выходить на свет солнечный.

"Затмение во всех своих деталях будет доступно наблюдениям на территории Казахстана и большей части Евразии. А в Северном Казахстане обстоятельства явления будут таковы. Полутеневое затмение начнётся в 21 час 48 минут. Впрочем, эта часть событий нам не интересна, поскольку почти не заметна глазу. Частное затмение − хорошо видимое невооружённым глазом, а ещё лучше в бинокль − будет развиваться с 23 часов 22 минут. При этом Луна будет висеть на юго-востоке на приличной высоте над горизонтом. Апафеоз явления − максимальная фаза (величиной 0.25) − наступит в 00 часов 20 минут. Луна будет видна в направлении примерно на юг на высоте 17 градусов над горизонтом. Закончится частное затмение в 1 час 19 минут", - проинформировал астроном.

Андрей Солодовник подчеркнул, что август – месяц особенный и потому в ночь затмения возможны и дополнительные сюрпризы.

"Прежде всего великолепные яркие метеоры, которые связаны с активностью сразу нескольких метеорных потоков. Главный среди них – знаменитые Персеиды. Впрочем, это уже совсем другая история. Но и в этой связи то же не упускайте момент!", - заключил Солодовник.