﻿ Новорожденных оставили без прививок от гепатита В

Новорожденных оставили без прививок от гепатита В

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Новорожденных оставили без прививок от гепатита В

В Атырауской области 15% новорожденных с начала года остались непривитыми от вирусного гепатита, сообщает портал "Мой город".

И.о. главного педиатра областного управления здравоохранения Раиса Баймуханова сообщила, что тендер на проведение госзакупок с начала года срывался два раза.

"Дело в том, что ТОО "СК-Фармация" не устроила цена, которая в связи с инфляцией изначально была очень низкой и не входила в их объем. В настоящий момент процедуру проведения тендера на осуществление госзакупок провели повторно, поставку необходимых вакцин ТОО обещало произвести в сентябре этого года", - рассказала Раиса Баймуханова.

В настоящее время в области от гепатита В привито 85% новорожденных в возрасте от 2 до 4 месяцев. Большая часть младенцев была охвачена прививками благодаря вакцинам, оставшимся с прошлого года.

"Всего нами было заявлено 20 тысяч вакцин против гепатита В. Если поставка будет произведена в сроки, то оставшиеся без прививки младенцы будут привиты в течение сентября", - уточнила и.о. главного педиатра областного управления здравоохранения.

Отметим, что по данным управления здравоохранения Атырауской области, с начала года в регионе было зарегистрировано почти 8 тысяч родов, на учет по беременности с января встали 8705 женщин.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
наверное в облздраве верующие относящиеся к нетрадиционным течениям сидят, оставили 1000 детей без прививки.
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08.08.2017, 10:38
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