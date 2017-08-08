﻿ Студенты из США о том, что их удивило в Казахстане

Студенты из США о том, что их удивило в Казахстане

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Студенты из США о том, что их удивило в Казахстане

Те, кто уже успел посетить павильон Соединенных Штатов Америки на международной выставке EXPO, могли увидеть там жизнерадостную американскую молодежь, легко идущую на контакт, передает tengrinews.kz

"Меня зовут Анна, и я одна из 40 американских студентов, которые работают здесь в павильоне США", - говорит всем входящим девушка, которая приехала из Южной Каролины.

"Вообще культура Казахстана немного похожа на мою, потому что я с юга и у нас люди тоже очень открытые, гостеприимные, всегда очень рады приглашать людей к себе домой", - говорит девушка.

А вот еще один американец, оценивший конину по достоинству - Джозеф.

"Когда я рассказал своим друзьям, что я ел лошадь здесь в Казахстане, они очень удивились, потому что у нас такого нет совсем. Они говорят: как ты мог, это же лучший друг человека?! Я сказал, ну, очень вкусно было", - говорит парень.

"В Казахстане я увидел такое взаимопонимание, которого, может быть, нет даже в Америке. Казахстанцы вообще очень добрые, и мне это нравится. В других странах иногда люди как бы сами по себе, а здесь, мне кажется, все помогают друг другу", - считает он. А еще молодой человек отметил порядочность казахстанских таксистов. "В других странах, где я был, часто таксисты, когда видят, что я иностранец, сразу же цену поднимают, а здесь со мной такого ни разу не было", - говорит он.

А еще одна из самых популярных просьб, которые американские студенты слышат от посетителей, - "Дайте значок". "У нас всегда просят значки. Говорят, это же Америка, дайте мне значок, у вас же, наверное, много значков. Я им говорю, что уже все отдал", - смеется парень.

"Приехав сюда, с одной стороны я отметила, что есть большая разница, но с другой, я увидела, что есть много общего с нашей страной, чего я никак не ожидала. Особенно это касается семьи. Для меня семья - это самое важное, и здесь я вижу, что для казахстанцев семья - тоже очень важна, я вижу теплоту между людьми. И это для меня самое удивительное, внешне мы может быть разными, но на самом деле мы очень похожи друг на друга", - считает сотрудница павильона Бритт.

"Я думаю, что для американцев Казахстан - это еще не открытое место. Но если бы они знали, насколько красива эта страна, насколько интересна, то они все бы сразу захотели приехать сюда", - уверена девушка.

"Я сам религиозный человек и стараюсь держаться высоких нравственных норм. Мне очень приятно, что здесь, в Казахстане я чувствую себя как среди родных. Мои местные друзья очень поддерживают меня. Я вижу, как здесь сильны семейные узы, очень сильны, и люди здесь любят свою семью, есть огромная любовь к предкам, к пожилым, к детям, родители очень рады обеспечить для детей наилучшее будущее. Мне это очень приятно", - говорит Пол.

Говорят, решение о том, каким будет павильон США на EXPO принималось в самый последний момент. Из-за смены президента и перестановок в госдепартаменте долго не было определенной ясности, и Америка подтвердила свое участие в выставке буквально за три месяца до ее начала. Времени на подготовку оставалось мало, и именно поэтому решено было сделать акцент на людей. Если не знать всех этих подробностей, то кажется, что так было задумано изначально.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Aoifes
Aoifes
Джозеф, не путай туризм с эмиграцией. Картинка ЭКСПО для вас. Местные такой роскоши в глаза не видят. Их картинка - убитые дороги, обшарпанные туалеты, заплеванные улицы, заспанный или хамский персонал.

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08.08.2017, 19:53
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
"Когда я рассказал своим друзьям, что я ел лошадь здесь в Казахстане
надо просто всегда договаривать,все почему то думают что мы едим породистых скаковых лошадей.хотя мы едим просто лошадь мясной породы,если объяснять так то ни чего удивительного не будит
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08.08.2017, 20:56
фото пользователя Legolas
Legolas
И в России точно такие же люди... только почему-то США и Европа этого не поймут...
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09.08.2017, 11:23
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