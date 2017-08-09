﻿ Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

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Пациентов актюбинских больниц будут разделять "по срочности"

Уже сейчас реконструируются приемные покои взрослого и детского стационаров по международной системе "триаж", предполагающей сортировку пациентов по категории срочности. Об этом "Диапазону" рассказали в пресс-службе акима области.

8 августа, аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомился с работой Актюбинского медицинского кластера. Глава региона посетил здания детского и взрослого корпусов, осмотрел современное оборудование и палаты, побеседовал с медицинским персоналом и пациентами.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев рассказал о планах развития Актюбинского медицинского кластера.

По его словам, ведутся переговоры с южнокорейскими специалистами по строительству Check up центра, в котором пациенты смогут пройти комплексное обследование по индивидуальной программе.

В прошлом месяце началось строительство центра позитронно-эмиссионной топографии. В нем будут применяться инновационные методы исследования, которые позволят с высокой точностью на ранней стадии выявлять онкологические заболевания.

Также при детском стационаре в сентябре этого года будет открыт межобластной симмуляционный центр по обучению специалистов интегрированному ведению болезней детского возраста.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
опять опыты и опять ошибки будут,а в итоге ошибки врачей это чье-то здоровье или жизнь, кто решит у нас кого срочнее надо лечить или оперировать? у кого звонок быстрее или карман плотнее? 
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09.08.2017, 16:23
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Вообще на крысах опыты ставят. Но у нас медики суровые решили не тратить время в пустую и сразу на людях
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09.08.2017, 17:08
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Как и в системе образования
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09.08.2017, 17:08
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