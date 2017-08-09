﻿ Актюбинца год лечили от дисбактериоза, а оказалось опухоль кишечника

Родственники больного связались с профессором из Индии. Сегодня, 9 августа, он проводит операцию в областной больнице Актобе.

Профессор Ривачанд Сиддачари работает главным хирургом отдела трансплантации клиники «Госпиталя Манипал» в городе Бангалор в Индии. Об этом «Диапазону» сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

Операцию проводят пациенту, который с 2015 года страдал расстройствами кишечника. Длительное время он обследовался у разных специалистов, они писали в заключении, что у больного дисбактериоз, состояние не улучшалось Только через год в декабре 2016 года в онкоотделении у больного диагностировали опухолевое поражение кишечника. К этому моменту пациент похудел на 25 килограммов. С января 2017 года пациент получил 18 курсов лучевой терапии и 14 курсов химиотерапии.

Как сообщили в облздраве, в июне мужчина поступил в с диагнозом кишечная непроходимость. Его оперировали, недавно попытались провести радикальную операцию, но не безуспешно.

«Родственники пациента вместе с врачами вышли на профессора Р.Сиддачари, который после ознакомления со всеми лабораторными данными и данными инструментальных исследований, принял решение помочь нашему гражданину и выполнить мастер-класс по представленному сложному онкологическому случаю», - сообщили в облздраве.

К 15 часам операция еще продолжалась.