﻿ Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте

Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте

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Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте

За последнее полугодие в Шымкенте от сердечно-сосудистых заболеваний не дождавшись приезда "скорой помощи" скончались 93 человека, передает TVK со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Как рассказали, специалисты городской станции скорой медицинской помощи, большинство случаев связаны с инсультами, повышенным давлением и внезапной сердечной смертью. Кроме того, до приезда кареты скорой помощи в результате автомобильных аварий погибли 16 человек. Отметим, всего на пульт 103 поступило более 260 тысяч обращений. На 242 тысячи из них выехала бригада скорой помощи.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
у нас думаете меньшее количество, врачи скорой это перевозчики от дома до больницы, спасают ли они кого-то это вопрос жирный.. недавно было так,что они по приезду не смогли спасти больную, а потом отказывались оказать помощь тем кому стало плохо мотивируя,что им надо на другой вызов и надо вызывать по новому т.к их пациент уже помер, при этом они находились уже в доме. Маразм, так вторая скорая приехала и забрав одного уехала, оказать помощь третьим надо было вызывать другую скорую, в конце концов заблокировали выезд скорой пока она не окажет помощь всем нуждающимся.
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11.08.2017, 11:37
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