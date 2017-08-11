﻿ Сельчане Западно-Казахстанской области терпят убытки из-за неизвестной инфекции у скота

Полтора месяца жители поселка Махамбет Западно-Казахстанской области не могут продать мясо и молоко из-за неизвестной инфекции, передает КТК.

Сначала коровы перестали есть и пить, затем на теле животных обнаружили язвы, опухоли и шишки. Пока специалисты лишь предполагают, что это нодулярный дерматит. Но точный диагноз ветеринары все еще не поставили.

"Эта болезнь проникает во внутренние органы, мясо покрывается какой-то слизью. Даже в приемных пунктах не берут это мясо, потому что говорят, по 300 тенге даже берут, колбасный цех даже не принимает это мясо, негодное потому что. Мясо теряет свойство. Как будто в какой-то кислоте растворяется", - сообщил житель поселка Махамбет Асылбек Камиев.

Люди рассчитывают на компенсацию, но все зависит от точного диагноза.

"Возмещение будет только в том случае, если в данном населенном пункте будет объявлен карантин. А карантин будет объявляться только после подтверждения лабораторных исследований", - рассказал директор ГКП "Ветеринарная станция" Зеленовского района Ринат Искендиров.

Сельчане уже тратят большие деньги на лекарства и опасаются, что вскоре может начаться массовый падеж скота.