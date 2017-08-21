﻿ Каким к финишу приплыл аким и как стать чемпионом в 64 года. Самое интересное с чемпионата по триатлону

Финиш этапа велогонки и передача эстафеты бегуну. //Фото автора

19 августа в Актобе впервые прошел чемпионат города по командному триатлону. На соревнованиях участвовало около 40 команд в разных возрастных категориях. В одной из команд был аким города Ильяс Испанов, а также главный спортсмен Актобе Евгений Гончаров, который объяснил, как преодолеть страх после падений на велосипеде.

Сквозь мутно-зеленую воду и трассу с пешеходами

По информации городского отдела спорта, на чемпионат по триатлону зарегистрировалось около 40 команд. В самый последний день заявок добавились 15 команд зарегистрировались. Участники соревновались в возрастных группах - 18-29 лет, 30 лет и старше.

Чемпионат прошел в актюбинском водохранилище, в районе 41-го разъезда. На первом этапе участники должны были преодолеть плавание на 200 метров, после чего передать эстафету своим партнерам по команде, которые отправлялись на велогонку. Велосипедисты должные были проехать 20 км.

Маршрут начинался с актюбинского водохранилища, продолжался по Нокина и после моста на 5-м микрорайоне участники заворачивали на Абулхаир хана и заканчивали перед президентским парком.

Третий этап – бег на 5 км вокруг парка первого президента. Во время триатлона все дороги, по которым проезжали и пробегали спортсмены, были перекрыты.

Командный триатлон привлек внимание не только спортсменов и частых посетителей фитнесс-клубов, но и офисных работников, а также начальников госорганов и известных в Актобе организации. К примеру, участие принимал директор АО «Трансэнерго» Аманбай Сакиев. Но внимание многих зрителей было приковано к выступлению акима города Ильяса Испанова. Градоначальник был в команде руководителя горспорта Евгения Гончарова и передал ему эстафету после плавания на 200 метров. Несмотря на то, что Испанов приплыл к финишу 9-м из 10 участников, был встречен бурными аплодисментами и словами поддержки. Стоит отметить, что сам факт финиширования на этапе плавания дело не из легких с учетом зеленоватой загрязненной воды актюбинского водохранилише. В связи с этим некоторым участникам стало плохо на воде, и им пришлось оказывать помощь. В итоге из-за этого команда сходила с дистанции.

Итак, приняв эстафету 9-м, главный спортсмен Актобе на велосипеде отправился догонять участников. И ему это удалось. Некоторые из-за поломок велосипеда не смогли стартовать. Кто-то потерял педаль. В итоге Гончаров передал эстафету третьему участнику своей команды – девушке, работающей в акимате. Она прибежала к финишу второй. В итоге команда акимата с участием акима города и чемпиона мира Гончарова заняла второе место, то есть усилий Гончаров во время велогонки не хватило, чтобы победить в общекомандном зачете, так как команда акимата заметно отстала на этапе плавания и упустила первое место в беге на 5 км.

- Я стартовал девятым, передавал эстафету вторым, и девушка с нашей команды прибежала второй. Во время велогонки я обогнал многих участников. Единственным препятствием было то, что выбегали на трассу пешеходы. И мне пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения. Я раньше, когда занимался велоспортом, бывало, сбивал пешеходов и сам врезался в трактор. Из-за этого у меня был зашит лоб, зашит участок лица. Боялся ли я после этого велогонок? Будешь бояться, будешь вторым. А надо быть первым, - делится впечатлениями глава горспорта и многократный чемпион мира по гиревому спорту Евгений Гончаров.

Кто опередил сильную команду Гончарова?

Команда, занявшая первое место, опередила дружину Гончарова примерно на 200 метров.

- До бегового этапа мы были третьими, и в беге мне пришлось приложить все силы, чтобы в итоге прибежать первыми. Я рад, что мы опередили команду Гончарова (улыбается), это придает нашему успеху большую значимость. Мы ветераны спорта, занимаемся президентским многоборьем. В нашей команде многократные чемпионы - Елена Коржикова и Валерий Николаевич Григорьев. Я преподаю физкультуру в университете Жубанова, - комментирует представитель команды-победителя соревнования Шынгыз Толеуов.

Другому члены этой победной команды 64 года, несмотря на почтенный возраст Валерий Николаевич после велогонки не пыхтел и не держался за бок.

- В нашей команде все ветераны. И в нашем возрасте рекорды не нужны, иначе можно порвать связки. Но, несмотря на это, мы выиграли. На плавании были пятыми, на велосипеде вторыми, на беге первыми. В общем итоге были стали первыми. Организация была хорошая, машины не мешали. Но по трассе было очень мало зрителей, так как трассы были, в основном, на окраине города, - говорит Валерий Григорьев (на фото снизу).

Самый возрастной победитель данного триатлона поделился, как к 65 годам держит форму.

- Конечно, возрастные признаки есть, устаю, зрение и слух ухудшается с годами. Но я слежу за своим питанием и сном. Я употребляю в пищу, в принципе, все и мучное, мясное и фрукты и овощи, но в меру. Утром встаю в 6, даже если никуда идти не нужно. Тренировки у меня всегда после восстановления. Если не восстанавливаюсь после соревнований или предыдущих тренировок, то не приступаю к занятиям, - рассказывает Валерий Николаевич.

Победителям и призерам чемпионата по триатлону вручили сертификаты (от 15 до 30 тысяч тенге) на банкет в ресторанах города в рестораны, чтобы отметили успех.

Какие впечатления от чемпионата по триатлону у других участников

- Я своим выступлением довольна. Лишь минус в том, что я упала, ударилась коленом, перевернулась. Но поняла, что надо бежать дальше. Я поднялась и побежала. Мне 18 лет. Учусь на инженера по пищевой промышленности, - делится победитель в этапе по бегу Александра Ермамбетова (на фото).

- Я участвовал на велогонках. Пловец нашей команды передал эстафету пятым или шестым. Во время гонки иногда машины выезжали на трассу, хотя вроде дороги перекрыты. Был встречный ветер. Но я нагнал участников и передал эстафету третьим. На этап велогонки ушло полчаса, - говорит Александр Кожевников, тренер в кроссфит-клубе «Антифитнесс».

- В марте узнала об открытии зала кроссфита. Я начала ходить на тренировки. Бегала по утрам в зале. Затем стала готовиться к триатлону. Стала бежать на улице, но в городе дороги для бега пока не очень подходят, приходится перепрыгивать через ямы. Но на улице бежать легче в том плане, что бежишь на свежем воздухе, - сравнивает Александра Белозерова, занявшая 2-е место.

Вице-президент в филиале ТНК «Казхром» по финансовым вопросам Серик Донбекбаев участвовал на всех трех этапах триатлона. То есть он и плавал, и проехал 20 км на велосипеде, и пробежал 5 км.

- Три года назад стал бегом заниматься. В этом году два полумарафона пробежал. В этом году еще начал заниматься велосипедом. И тут - такое соревнование, и я решил себя протестировать. Официально участвовал на плавании с командой ДВД, передал эстафету и сел на велосипед уже вне конкурса, чисто для себя, чтобы проверить свои физические возможности. Практически на каждом этапе была усталость. На велогонке ветер дул в лицо. Я прошел все три этапа за 1 час 30 минут. Плавание 5 минут, велогонка 42 минуты, пробежал 5 км за 33 минуты. Преодоление трех этапов входит в дисциплину Ironman. Так что я чуть-чуть железным человеком, - улыбается Серик.

Полную статистику с именами победителей и призеров по всем возрастным категориям сможете прочитать в свежем номере газеты "Диапазон".

Фото и видео Владимира Зобенко