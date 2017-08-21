﻿ Роботы начали трудиться на заводах в Западном Казахстане

Специалистам остается наблюдать за общей рабочей процессией и качеством выпускаемой продукции. В сварочном цеху предприятия задействовано 12 роботов. Несмотря на высокий объем работы, техника выполняет все заказы вовремя. Поэтому здесь существенно сокращен труд человека.

«Каждый робот трудится за 3-4 рабочих. Безопасность - еще одно преимущество, ведь оператор управляет техникой удаленно. Человек изолирован от дыма и искр во время сварки», - сообщил инженер по контролю качества продукции Ерлан Маякин

На новом заводе трудятся более 70 человек. Все местные жители, прошедшие курсы повышения квалификации в зарубежных странах. Молодые специалисты с помощью инновационных технологий выпускают качественную продукцию для внутреннего рынка.

«60% сварочных работ выполняют роботизированные установки. В будущем мы планируем выйти на 100% объем работ при помощи роботов. Завод принимает заказы не только от крупных компаний, но и от населения. В нефтяном крае имеется большой спрос на высококачественные сварочные работы. Благодаря этому возврат внесенных инвестиций идет в срок. Предприятие планирует выпускать 6 тысяч тонн металлоконструкций в год», - отметил начальник сварочного цеха Алибек Мурат.