﻿ В школах Алматы будут изучать историю родного края

В школах Алматы будут изучать историю родного края

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В школах Алматы будут изучать историю родного края

С начала нового учебного года в школах Алматы будет введен новый предмет «История родного края», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый предмет, предложенный президентской программой «Рухани жаңғыру», будет введен в 5 школах в пилотном режиме.

Аким города Бауыржан Байбек на совещании работников образования рассказал о мерах по подготовке к переходу на латинский алфавит, сохранении родной земли, точек сакральной географии, вопросах распространения казахской культуры в мире.

«В рамках проекта «Туған жер» одним из ярких примеров патриотизма является преподавание истории Родины. Молодые люди должны знать историю родного края. Это основа патриотизма. Так, в прошлом году только в рамках празднования под эгидой ЮНЕСКО 1000-летия Алматы для детей была выпущена книга о 10-вековой истории города и его современных перспективах. Со следующего учебного года во всех средних учебных заведениях планируется ввести предмет «История родного края». В Алматы этот предмет будет запущен уже в этом году в качестве пилотного в пяти школах», - сообщил Бауыржан Байбек.

Кроме того, аким города рассказал, что в первый день учебного года во всех школах пройдут классные часы по теме программы «Руханы жаңғыру» под названием «Я- патриот своей Родины».

Градоначальник также примет участие в одном из таких классных часов. По его словам, частные инвесторы вносят значительный вклад в развитие знаний, а также государственных финансов. «В рамках программы «Туған жер» в городе открыто 175 частных детских садов и мини-центров в рамках государственно-частного партнерства, в котором обучается 5,7 детей. В этом году для 2000 детей было открыто 57 детских садов. В связи с этим городской бюджет сэкономил 14 млрд. тенге. Мы потратим эти средства на строительство государственной школы и детского сада», - сказал Бауыржан Байбек. По его словам, в этом году в Алматы на образование выделено 86 млрд. тенге.

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