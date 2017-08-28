﻿ Во дворах Алматы закатали в асфальт деревья

Во дворах Алматы закатали в асфальт деревья

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Во дворах Алматы закатали в асфальт деревья

Алматинцы шокированы новыми методиками строителей при благоустройстве дворов.

Во дворах Алматы подрядчики укладывают асфальт прямо на грунт и, не жалея материала, закатывают смесь вплотную к стволам деревьев. Горожане недоумевают: зачем? Ведь при таком подходе растения погибнут, передает Тoday.

Сообщение о подобном благоустройстве разместила в Facebook алматинка Евгения Лейман.

"Приходите к нам во двор, поиграем... У нас детская площадка почти готова. Ну как тут улыбаться и радоваться жизни...Хоть под каток ложись", - написала она.

Как сообщила Евгения Лейман, ремонту подверглась площадка во дворе по адресу: улица Ахметова, 42, в районе Академии гражданской авиации.

"Неделю назад стояли качели, песочница была, тень от деревьев. Было все... На следующий год сдохнут эти деревья, домики будут строить из бордюров, которые развалятся к лету...", - считает алматинка.

Под постом девушка показала фото того, что делают строители.

Комментаторы возмущены. Некоторые из них не находят литературных выражений, чтобы выразить свое отношение к происходящему.

Другие рассуждают, как можно помочь жильцам в данной ситуации.

"Деревья же погубят. Там необходимо оставить пристволовое пространство для корневой системы, площадью не менее четырех квадратов на каждое (дерево - Прим. ред.)", - написал Сат Берниязов и посоветовал автору поста обратиться с жалобой в акимат или природоохранную прокуратуру.

"Забей сейчас, потом вызовете ремонтников и выбьете поливочные круги", - предложила другой вариант Мари Инская.

"Жуть! И это же не единичный случай... Смотрю на новинки - диву даюсь. Иначе как вредительство не назовешь", - считает Евгения Коновалова.

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