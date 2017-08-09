﻿ Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

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Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял на заседании новую резолюцию в отношении КНДР в ответ на продолжение реализации её ядерной программы в нарушение всех соответствующих резолюций СБ ООН, сообщает пресс-служба МИД РК.

Резолюция включает самые жесткие санкции, когда-либо применявшиеся в ответ на испытание баллистической ракеты. Эти меры нацелены на основной экспорт Северной Кореи, что накладывает полный запрет на экспорт угля (крупнейший источник внешней выручки Северной Кореи), железо, железную руду, свинец, свинцовую руду и морепродукты. Кроме того, резолюция расширяет санкционный список физических и юридических лиц КНДР, имевших причастность к нарушениям ранее принятых резолюций СБ ООН.

Беспрецедентные санкционные меры призваны сократить валютные доходы Северной Кореи (примерно на треть) с целью ограничения финансовых возможностей для продолжения развития её ядерной программы.

«Угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам необходимость активизировать совместные усилия по поиску взаимоприемлемого решения путём скорейшего возобновления переговорного процесса. Казахстанская дипломатия полагает, что выход из сложившейся ситуации возможен только через диалог, а не силовое решение проблемы», - отметили в заявлении Казахстана.

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Все комментарии (12):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Еслиб в мире все было тихо, еслиб только террористы угрожали суверенитету государств, еслиб не шла агрессия со стороны миротворческих держав и постоянных вмешательств в дела стран третьего мира, я бы пожалуй понял. А так еслиб Кадафи и Хусейн имели бы оружие массового поражения это сдержало бы аппетит США и ее коалиции, и сохранило их страны их народы и их самих. У них его не было, но именно за них они поплатились. Вернее именно это послужило поводом, а отсутствие этого не смогло сдержать нападение. Корея при этом показывает открыто - чтоб к ним не лезли. И почему одни страны имеют право его наращивать без остановки и в огромном количестве а другие не имеют право его иметь для защиты своего суверенитета, учитывая что ООН дискредитировало себя в глазах стран третьего мира - как гарант безопасности и порядка. 
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09.08.2017, 11:27
фото пользователя Legolas
Legolas
Сперва - дипломатия, потом - санкции... никак не наоборот!

У меня вопрос ко всем: Если бы перед Вами стоял вопрос в какой Корее жить, какую бы выбрали, Северную или Южную...? И почему?

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09.08.2017, 12:37
фото пользователя ферзя
ферзя
Я не кореец  и в данном вопросе полагаюсь на волю народа. Каждый народ сам решает как и где ему жить, при каких социальных или других условиях. А болтать про страны могут всякое как и про наш бывший советский союз, его ужасную диктатуру где за проигрыш в олимпиаде спортсменов сажали в тюрьмы. Этот бред описывался везде но мы об том не знали. Хотел бы привести к примеру слова Мухамеда Али ярого противника СССР Там просматриваются стереотипы 
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09.08.2017, 12:49
фото пользователя ферзя
ферзя
Я немного нервничал, когда приземлился в России. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату. Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста
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09.08.2017, 12:50
фото пользователя ферзя
ферзя
Так что в том что мне дают о Корее, в ту информацию, я извините, не особо верю.  И думаю что одними все приукрашено  а другими обезображено. Реально увидеть  Корейские республики - мне еще не получилось. Я бы хотел вернутся в ту диктаторскую страну коррупционеров и бюрократов, что мы называли СССР и проклинаю тех кто ее развалил. 
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09.08.2017, 12:57
фото пользователя Legolas
Legolas
"Каждый народ сам решает как и где ему жить, при каких социальных или других условиях."

Поправлю, должен решать!
Но это получается не у всех стран... так как кто-то всё равно диктует условия и преследует свои интересы... даже из-за океана... wink
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09.08.2017, 13:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ферзя так и М.Али видел то, что мог видеть, агентов КГБ он и не должен видеть на то они агенты, также и педики они были и в СССР и сейчас их много, была уголовная статья за педерастию, из лечили в психушках поэтому они "тарились", также и комерсанты, валютчики и проститутки. Проститутки были при любом режиме, сами же агенты КГБ вербовали иностранцев под видом проституток. Недавно один мужчина (казах) сказал в разговоре мол было хорошо если были,как Башкирия в составе РФ, не знаю чем руководствуется, меня лично  это чуть покоробило, ферзь Вы не юрист в одном из ВУЗов?)). Чтобы не откл
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09.08.2017, 17:43
фото пользователя 1870
1870

Не лги, что павшая страна 
Была обитель зла и фальши. 
Я помню эти времена, 
Я помню всё, что было раньше 

Там волчьей не было грызни, 
Там люди верили друг другу. 
И вместо"Слабого толкни"- 
Всегда протягивали руку. 

Там секс не лез вперёд любви, 
Там братство было просто братством, 
И не учили по TV 
Всё дозволяемому бл**ству. 

Там вор, бандит, подлец и мразь 
Страшились сильного закона, 
И не бывала отродясь 
Фемида в рабстве у Мамоны. 

Я помню эти времена. 
Я помню всё и не забуду, 
Не лги, что павшая страна 
Была обитель зла… Иуда!


хороший текст, не правда ли. В душу.

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09.08.2017, 19:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
пойманный в капкан волк, отгрызает себе лапу или если загнан в угол атакует из последних сил охотника.
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09.08.2017, 16:15
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Радует то, что все разом помрем скорее всего. Не будет старости, детям не придётся хоронить родителей. Короче жги кореец!!!
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09.08.2017, 17:04
фото пользователя 1870
1870
Tony Montana - зачет.
ПС. Подспудно, интересуясь научными теориями и всякими обнаруженными артефактами, всегда думал, если были до нас несколько развитых цивилизаций (даже выше нашей), как они допустили уничтожение (исчезновение)... Неужели и тогда было противостояние двух антагонизмов. Если и было, то возникает вопрос - значит продукт "США", обязательное условие для решения задачи... Вот, в новостях сегодня проходит строка, мол Трамп заявляет о военном ядерном расцвете своей страны и якобы оно никогда не будет применено (первым)... И в эти же дни проходят траурные дни памяти Хиросимы и Нагасаки. Пентагон и Трамп краснеют?...
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09.08.2017, 19:20
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
В смысле мы на том витке спирали, когда будет применено ядерное оружие и мы исчезнем как цивилизация?
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09.08.2017, 23:24
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