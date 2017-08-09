﻿ Введение санкций против КНДР поддержал Казахстан

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял на заседании новую резолюцию в отношении КНДР в ответ на продолжение реализации её ядерной программы в нарушение всех соответствующих резолюций СБ ООН, сообщает пресс-служба МИД РК.
Резолюция включает самые жесткие санкции, когда-либо применявшиеся в ответ на испытание баллистической ракеты. Эти меры нацелены на основной экспорт Северной Кореи, что накладывает полный запрет на экспорт угля (крупнейший источник внешней выручки Северной Кореи), железо, железную руду, свинец, свинцовую руду и морепродукты. Кроме того, резолюция расширяет санкционный список физических и юридических лиц КНДР, имевших причастность к нарушениям ранее принятых резолюций СБ ООН.
Беспрецедентные санкционные меры призваны сократить валютные доходы Северной Кореи (примерно на треть) с целью ограничения финансовых возможностей для продолжения развития её ядерной программы.
«Угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам необходимость активизировать совместные усилия по поиску взаимоприемлемого решения путём скорейшего возобновления переговорного процесса. Казахстанская дипломатия полагает, что выход из сложившейся ситуации возможен только через диалог, а не силовое решение проблемы», - отметили в заявлении Казахстана.
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