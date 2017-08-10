﻿ В Актобе приедет зампремьер-министра РК

В Актобе приедет зампремьер-министра РК

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В Актобе приедет зампремьер-министра РК

Аскар Мамин приедет сегодня в Актобе с рабочим визитом, сообщает "Диапазон".

Мамин занимает должность заместителя премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года.

Подробности читайте на сайте diapazon.kz.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя sulizok
sulizok
Какое счастье для города и его жителей !!! Увидеть в живую человека,сделавшего себя любимого миллиардером,не сделав при  этом  ничего хорошего в КТЖ ,кроме как построив железнодорожный Дворец в столице за счет народных денег,это и есть огромная радость для людей.
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10.08.2017, 11:09
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
О, новый аким чтоле? Аттракцион "выйди из автобуса через окно в грязь" считать открытым!!! Ура!
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10.08.2017, 13:09
фото пользователя Твист.
Твист.
Пипец. Опять пробки будут?
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10.08.2017, 13:11
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