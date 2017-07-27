﻿ Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой Честера Беннингтона

Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой Честера Беннингтона

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Полиция не нашла наркотиков в доме покончившего с собой Честера Беннингтона

Следствие не нашло наркотиков в доме совершившего суицид вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, передает lenta.ru.

Источники в правоохранительных органах пояснили изданию, что полиция искала как наркотики, так и возможно выписанные врачами рецептурные препараты. При этом пока неизвестно, находился ли Беннингтон перед смертью в состоянии наркотического опьянения, токсикологическая экспертиза еще не завершена.

«Единственное, что удалось обнаружить полицейским - початую бутылку алкоголя в спальне», - сообщает издание.

После новостей о гибели своего фронтмена группа отменила турне по Северной Америке. Члены Linkin Park обвинили демонов в смерти своего вокалиста.

Напомним, что 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Калифорнии 20 июля. Коронер подтвердил, что причиной его смерти стало самоубийство.

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