﻿ В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали

По данным издания, транспортное средство перевозило местных туристов из города Адана на юге страны к известной достопримечательности - водопадам Капузбаши, расположенным в том же регионе.

Водитель автобуса не справился с управлением на горной дороге, по этой причине машина перевернулась.

Пострадавшие были госпитализированы. В каком состоянии они находятся, не сообщается.