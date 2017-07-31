﻿ В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали

В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали

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В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали

Автобус с отдыхающими попал в аварию в Турции, в результате инцидента пострадали 26 человек, передает lenta.ru. Об этом в воскресенье сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, транспортное средство перевозило местных туристов из города Адана на юге страны к известной достопримечательности - водопадам Капузбаши, расположенным в том же регионе.

Водитель автобуса не справился с управлением на горной дороге, по этой причине машина перевернулась.

Пострадавшие были госпитализированы. В каком состоянии они находятся, не сообщается.

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