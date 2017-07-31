﻿ Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, сбив восемь человек

Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, сбив восемь человек

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Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, сбив восемь человек

По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в американском городе Лос-Анджелес, передает РИА Новости со ссылкой на управление пожарной охраны города.

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе 15:47 по местному времени в пригороде Мид-Уилшир.

Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем, отмечает телеканал Fox News.

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