﻿ ​В Алжире женщины выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини

​В Алжире женщины выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини

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​В Алжире женщины выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини

Десятки алжирских девушек в рамках акций культурного протеста стали выходить на пляж в бикини, а не в традиционном мусульманском костюме для купания буркини, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал France Info.

По его данным, движение, которое в СМИ получило название «протест бикини», запустила небольшая группа алжирских девушек на Facebook, их цель - борьба за право женщин одеваться на публике так, как они хотят. Одна из основных групп на Facebook была создана в начале лета, к августу в ней было уже более 5,2 тысячи человек, сообщает телеканал.

Среди членов группы есть и сторонники традиционного буркини, добавляет France Info.

Десятки девушек приняли участие в акциях, которые прошли в столице страны Алжире и в городе Аннаба на северо-востоке. «Это был один из общественных пляже Аннабы, и все прошло очень хорошо. Некоторые мужчины на нас смотрели, они не привыкли, но они ничего не сказали, вероятно, потому что нас было много», - сообщила телеканалу одна из участниц акции. По ее словам, в тот день на пляже собрались около 150 девушек.

Представитель правозащитной организации Euromed Сара Шелаль заявила при этом, что в Алжире законодательством никогда не было запрещено находиться на пляже в бикини.

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