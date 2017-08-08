﻿ Секретное письмо о визите Путина получила простая женщина

Секретные данные о визите президента России получила рядовая жительница финского города Оулу.

Письмо с данными полиции о приезде президента России Владимира Путина пришло на почту жительнице Оулу, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт телерадиокомпании Yle.

По недоразумению Минна Тимонен узнала точное время прибытия вертолета главы РФ и маршрут президента Финляндии Саули Нийнистё.

Однако "ценность" эти данные уже не представляли: в полиции сообщили, что письмо дошло до гражданского лица спустя девять часов после прибытия российского лидера. Визит Путина в Финляндию состоялся 27 июля и был приурочен к 100-летию празднования независимости Финляндии.

В полиции будут разбираться в причине инцидента.