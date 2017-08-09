﻿ КНДР заявила, что в любой момент может нанести удар по США

КНДР заявила, что в любой момент может нанести удар по США

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КНДР заявила, что в любой момент может нанести удар по США

План удара по району острова Гуам ракетами средней и большой дальности «Хвасон-12», который в настоящее время рассматривается стратегическими силами Корейской народной армии, «может быть реализован в любой момент, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын примет решение», передает РИА Новости.

Об этом говорится в опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении спикера стратегических сил Корейской народной армии.

«В настоящее время стратегические силы внимательно изучают оперативный план по нанесению огня по району вокруг Гуама ракетами средней и большой дальности «Хвасон-12» для сдерживания основных американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые действуют на нервы КНДР», - говорится в сообщении.

Далее утверждается, что этот план будет вскоре доведен до сведения Ким Чен Ына, а затем «осуществлен на практике … в любой момент, когда Верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР Ким Чен Ын примет решение».

В заявлении утверждается, что утром во вторник стратегические бомбардировщики США совершали маневры над Южной Кореей, которые «отрабатывали настоящую войну». Кроме того, военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают «свою территорию неуязвимым небесным царством», и призывают «сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций - ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне».

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Вот какого рожна американцы там разлетались. По идеи нарушение воздушного пространства военными самолетами это не рядовая провокация. Корея не Ирак или Ливия - пульнут. к гадалке не ходи. а радиоактивные осадки и куча климатических катастроф достанутся всем из-за идиотов в форме. Климат уже полон непредсказуемых  сюрпризов 
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09.08.2017, 11:40
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