﻿ Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовано за долги

Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовано за долги

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Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовано за долги

Под арест попали яхты, виллы и различные акции, принадлежащие Вакки.

Часть имущества "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки была арестована судебными властями Италии из-за долга в 10 миллионов евро, которые были взяты в банке Banco BPM, передает Today.kz со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным итальянского издания, под арест попали яхты, виллы и различные акции, принадлежащие Вакки, который известен всему миру благодаря своим роликам с танцами в соцсетях.

Суд принял такие меры из-за того, что взятый кредит в банке Banco BPM на 10,5 миллиона евро так и не был возвращен.

Итальянские журналисты отмечают, что Джанлуки Вакки хоть и считается предпринимателем, однако лично бизнесом не занимается. Известно, что он получает доход от семейного предприятия по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарственных препаратов, чая и кофе. Вместо бизнеса "танцующий миллионер" занимается и уделяет львиную долю своего времени на раскрутку и продвижения себя в Instagram, где на него подписаны более 11 миллионов подписчиков.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
по ориентации он голубой, а танцует с женщинами
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10.08.2017, 17:58
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