﻿ К Земле приближается огромный астероид - астрономы

К Земле приближается огромный астероид - астрономы

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К Земле приближается огромный астероид - астрономы

Европейское космическое агентство сообщило о приближении астероида, размер которого составляет 15-30 метров в диаметре, что сопоставимо с целым домом, передает life.ru со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным специалистов, космический объект пролетит мимо нашей планеты 12 октября. Учёные отмечают, что эффект от входа астероида подобного размера в атмосферу нашей планеты можно будет сравнить с тем, что оказал упавший в 2013 году метеорит в Челябинске.

По словам директора Европейского центра управления космическими полётами Рольфа Денсинга, астероид пролетит очень близко от Земли - всего в 44 тысячах километров.

Астрономы планируют изучить космический объект максимально детально, включая информацию о его составе, пока он будет видим.

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