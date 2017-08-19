﻿ Токсичное озеро затопило город в Индии

Токсичное озеро затопило город в Индии

Автор:
Токсичное озеро затопило город в Индии

Этот город считается едва ли не кремниевой долиной страны - а заодно одним из самых проблемных с точки зрения экологии регионов.

В Индии из-за непрекращающихся ливней загрязненное токсичными отходами озеро Белландур затопило улицы Бангалора, передает телеканал «Хабар 24».

Нечистоты и промышленные отходы здесь сливают прямо в местные водоемы, поэтому 90% из них загрязнены. Озеро Белландур, в частности, известно тем, что периодически загорается. А пена на нем появляется из-за высокого содержания аммиака и фосфатов.

Местные жители регулярно жалуются на невыносимый запах. Но власти уверяют, что делают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Они обещают полностью решить проблему с озером в течение ближайших двух лет.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.08.2017, 11:51
  
Иностранцы отказались купаться в Иссык-Куле из-за отсутствия туалетов
16.08.2017, 10:46
  
В России опровергли передачу озера Казахстану 2
15.08.2017, 11:11
  
Россия отдала Казахстану половину озера 9
13.08.2017, 13:46
  
Охотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии 1
09.08.2017, 15:00
  
На территорию Большого алматинского озера закрыли въезд
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Такую землю засрали.  Столько сказок про величие и красоту этой земли слышал.  А это всего лишь мусорная свалка. Зачем таким дан океан?
Ответить
19.08.2017, 11:50
Последние новости раздела
​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае
Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии
В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете
ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте
В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях
Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов
Пятилетний мальчик отправил "чертёж" своей ракеты в NASA и получил ответ
Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре
Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии
Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку