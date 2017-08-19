﻿ Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку

Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку

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Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку

Троих пострадавших оперируют.

Восемь человек госпитализированы после нападения мужчины с ножом на прохожих в центре финского города Турку. Троих пострадавших оперируют. Одна из жертв скончалась, передает Today.kz со ссылкой на телекомпанию Yle.

В аэропорту Хельсинки и на вокзалах усилены меры безопасности.

Горожан и туристов просят избежать поездок в центр города Турку.

Экстренное заседание правительства в связи с случившимся будет созвано сегодня. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на своей странице в Twitter.

"Правительство следит за происходящим в Турку. Правительство соберется позднее сегодня в связи с событиями в Турку", - отметил Юха Сипиля.

Напомним, 18 августа мужчина с ножом напал на прохожих на площади Пуутори. Полиция открыла огонь, ранила подозреваемого в ногу и задержала его.

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