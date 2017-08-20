﻿ В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях

В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях

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В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил новый план по защите от террористических атак мест массового скопления людей, сообщает телеканал SBS Australia.

По данным телеканала, премьер поручил составить документ еще в 2016 году, после теракта в Ницце. Подготовкой проекта занимался антитеррористический комитет Австралии и Новой Зеландии. План сосредоточен на сотрудничестве между полицией, местными советами, государственными властями и частными операторами. Он получил название "Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма" и был передан предпринимателям и местным властям на прошлой неделе.

Проект представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле. Авторы предлагают установить такие преграды возле стадионов, остановок общественного транспорта, торговых центров, пабов и клубов, гостиниц, мест молитв, туристических достопримечательностей, кинотеатров, парков и пешеходных зон.

В документе также содержатся рекомендации на случай химической атаки и вооруженного нападения.

По словам министра юстиции страны Майкла Кинана, новый план поможет властям и предпринимателям обеспечить "подходящие, соответствующие" меры защиты от терроризма. "Австралийцы смогут продолжить довольствоваться своими свободами и своим образом жизни", — цитирует газета Sydney Morning Herald заявление Кинана.

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