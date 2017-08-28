﻿ Разрушительные наводнения обрушились на Хьюстон из-за урагана

Тропический шторм «Харви» вызвал катастрофические наводнения в Хьюстоне - одном из крупнейших городов американского штата Техас, передает РИА Новости со ссылкой на национальную метеослужбу (NWS).

«Тропический шторм «Харви» будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории», - сообщает NWS.

Как ожидается, в Хьюстоне выпадет от 50 до 100 сантиметров осадков, что, по словам синоптиков, «приведет к разрушительным наводнениям». Как заявил мэр города Сильвестер Тернер, уже поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Были эвакуированы жильцы двух комплексов.

По информации издания Dallas News, около 70 тысяч людей, проживающих в Хьюстоне, остались без света. В субботу по всему Техасу без электроснабжения остались более 300 тысяч человек.

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра «Харви» составляет около 65 километров в час.

По информации The New York Times, число жертв урагана в Техасе достигло пяти человек.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина».

Ураган унес тогда жизни 1836 человек и фактически полностью разрушил Новый Орлеан в Луизиане. Всего было эвакуировано более миллиона человек. Ураган вызвал в Новом Орлеане сильное наводнение в ряде низколежащих районов города, дамбы оказались прорванными в нескольких местах. Вода пришла из озера, что было полной неожиданностью для оставшихся жителей. 80% территории города оказалась под водой на глубине до шести метров, многие здания обрушились.

Стихийное бедствие привело к крупной экологической катастрофе: на юге штата Луизиана разлилось свыше 34 миллионов литров нефти, были серьезно повреждены более 100 нефтяных платформ, 52 полностью разрушены.

Ущерб от урагана «Катрина», по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов.